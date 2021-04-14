Администрация Байдена попытается перезагрузить и нормализовать отношения с Россией. Такое мнение выразил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев.

Администрация Байдена попытается перезагрузить и нормализовать отношения с Россией. Такое мнение выразил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев.В мировой прессе активно обсуждают событие, которое уже называют одним из важнейших геополитических шагов в российско-американских отношениях. Стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор.Примечательно, что инициатором диалога стала американская сторона. Детали беседы двух лидеров стали известны прессе.Байден выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Украине. Кроме того, прозвучала фраза о том, что Америка будет отстаивать свои интересы в ответ на "вмешательство в выборы с российской стороны".Политолог Алексей Чадаев объяснил, что на самом деле стоит за стремлением провести переговоры с Путиным на нейтральной территории. Эксперт отметил, что со стороны американского лидера прозвучали дежурные высказывания, которые просто не могли быть иными.Слова главы Белого дома предназначены для граждан , чтобы позже в сторону президента не посыпались обвинения в том, что он "прогнулся под Кремль". Подобный прецедент в свое время произошел, например, с Дональдом Трампом.На самом деле нацелена на то, что установить с Москвой конструктивный диалог, подчеркнул Чадаев. Подтверждением этому может послужить тот факт, что американский президент предложил Путину провести встречу на территории третьей страны.