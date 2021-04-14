То спад, то подъём. Именно так можно охарактеризовать ежесуточную статистику заболеваемости коронавирусом. За последние сутки у нас опять незначительный рост – на два заболевших больше,

То спад, то подъём. Именно так можно охарактеризовать ежесуточную статистику заболеваемости коронавирусом. За последние сутки у нас опять незначительный рост – на два заболевших больше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь составляет 30 940. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 17 заболевших за сутки). Всего с начала пандемии у нас уже 7 084 заболевших.