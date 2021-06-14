График скорректирован из-за ремонта путей.

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания изменила расписание электричек между Муромом и Вековкой, Владимиром и Ковровом, Гороховцом и Нижним Новгородом, Муромом и Навашино.Корректировки будут действовать с 14 июня по 24 июля. Причиной послужил ремонт на ж/д путях между станциями Муром-1 и Кондаково.В ГЖД пообещали, что сразу после завершения работ график движения вернётся в привычное русло.Жителей Владимирской области ожидают следующие изменения: