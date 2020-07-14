Слот имеет 5 барабанов и 9 активных игровых линий.

Игровые автоматы Книжки

Его правила просты, предусматривают совершение ставок на линии от 1 до 9 — одну, несколько или все. От их количества зависит выигрыш. Чтобы узнать, какие у аппарата есть комбинации, достаточно нажать на кнопку «Инфо»: здесь же можно прочитать о правилах более подробно.

Когда на экране появляется саркофаг, ставка умножается по коэффициенту 2 000. Если выпадает символ археолога, тем более в двойном экземпляре, игра на задействованном ряде приносит 10-5000 кредитов. Точное количество зависит от картинок, присутствующих на линии.

Значение символов

игровые автоматы книжки имеют свои изображения:



Скаттер – книга. Как только она выпадает на каком-либо барабане в количестве 3 штук, можно получить бонусный выигрыш;



комбинация является выигрышной, если в ряду располагаются одинаковые картинки слева направо от крайнего левого барабана;



комбинация становится выигрышной, если расположена на активном ряде;



выигрыш можно получить по самой высокой комбинации, которая сложилась на линии;



выигрыши по Скаттеру добавляются к призам, полученным на линиях.



Как можно увеличить выигрыш?

Достаточно нажать кнопку «Удвоение», чтобы перейти в дополнительную игру: угадать цвет двух предложенных карт – черный или красный. Когда выбранный вариант совпадает с предполагаемым, сумма, полученная от игры в автоматы, увеличивается вдвое. Ставка максимально умножается на 200.

Что дает Скаттер?

Когда в игре выпадает 3 изображения спецсимвола, геймер получает 10 бесплатных спинов. Функция Скаттера заключается в возможности заменить любое изображение независимо от того, на каком из активных рядов оно располагается. Выпадение Скаттера заменяет любой символ на тот, что принесет выгодную выплату.

Обновленная версия слота

Слот Книжки очень популярен среди клиентов казино онлайн, поэтому разработчик Новоматик выпустил более новую версию автомата – Делюкс. В нем количество линий увеличилось до 10, а графика также улучшилась. В остальном технические характеристики такие же, как и в большинстве классических слотов: 5 барабанов, возможность активизации нечетных рядов. Чтобы сделать ставку, достаточно нажать одну кнопку.

Тематика версии Делюкс неизменная – это приключения в Древнем Египте. Игровые автоматы Книжки имеют одинаковые Вайлд и Скаттер; последний предоставляет 10 фриспинов, когда выпадает в тройном количестве. Благодаря раунду с вращениями можно выиграть большое количество денег. Book of Ra в новой версии имеет риск-игру: нужно отгадать цвет карты, чтобы увеличить в 2 раза полученный выигрыш. Максимальная ставка в игре равна 5000 кредитов.