Из Владимира в Белгородскую область отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Больше...

Из Владимира в Белгородскую область отправилась очередная партия гуманитарной помощи.Больше двадцати тонн стройматериалов для жителей Белгородской области, чьи населенные пункты пострадали в результате артобстрелов ВСУ, собрали владимирские волонтеры. Машины отправились в путь.Павел Кутузов, волонтер:- Очередная партия гуманитарной помощи отправляется из Владимирской области. На этот раз два грузовых автомобиля полные строительных материалов поедут в Белгородскую область для того, чтобы жители Шебекино могли отремонтировать свои дома. Это и доски, и утеплитель, и металлический профиль. И мы и дальше будем помогать всем пострадавшим жителямАктивное участие в формировании гуманитарного груза приняли волонтеры, предприниматели, активисты и сторонники "Единой России" из Владимира, Александровского, Ковровского, Меленковского, Муромского, Вязниковского, Кольчугинского и Селивановского районов.А жители города Мурома ранее направили помощь в одноименное село - Муром - Шебекинского района Белгородской области, которое в июне также оказалось под обстрелом.Иван Осипов, руководитель регионального исполкома "Единой России":- Все неравнодушные граждане приняли в этом активное участие. На следующей неделе у нас поедет в Белгородскую область еще одна партия груза с пиломатериалами. Опять же в Шебекинский район. Мы будем и дальше продолжать эту работу, направленную на помощь пострадавшим регионам, как стройматериалами, так и продуктами и другой гуманитарной помощью.