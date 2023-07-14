Из Владимира в Белгородскую область отправилась очередная партия гуманитарной помощи.
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Из Владимира в Белгородскую область отправилась очередная партия гуманитарной помощи.
Больше двадцати тонн стройматериалов для жителей Белгородской области, чьи населенные пункты пострадали в результате артобстрелов ВСУ, собрали владимирские волонтеры. Машины отправились в путь.
Павел Кутузов, волонтер:
- Очередная партия гуманитарной помощи отправляется из Владимирской области. На этот раз два грузовых автомобиля полные строительных материалов поедут в Белгородскую область для того, чтобы жители Шебекино могли отремонтировать свои дома. Это и доски, и утеплитель, и металлический профиль. И мы и дальше будем помогать всем пострадавшим жителям
Активное участие в формировании гуманитарного груза приняли волонтеры, предприниматели, активисты и сторонники "Единой России" из Владимира, Александровского, Ковровского, Меленковского, Муромского, Вязниковского, Кольчугинского и Селивановского районов.
А жители города Мурома ранее направили помощь в одноименное село - Муром - Шебекинского района Белгородской области, которое в июне также оказалось под обстрелом.
Иван Осипов, руководитель регионального исполкома "Единой России":
- Все неравнодушные граждане приняли в этом активное участие. На следующей неделе у нас поедет в Белгородскую область еще одна партия груза с пиломатериалами. Опять же в Шебекинский район. Мы будем и дальше продолжать эту работу, направленную на помощь пострадавшим регионам, как стройматериалами, так и продуктами и другой гуманитарной помощью.