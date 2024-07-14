На что владимирцам стоит обратить внимание, чтобы не попасться на мошенника-турагента? Лето в 2024...

На что владимирцам стоит обратить внимание, чтобы не попасться на мошенника-турагента?Лето в 2024 году выдается по-настоящему жарким. Это сезон отпусков и дальних поездок. К сожалению, мошенники-турагенты активизируются, чтобы “заработать” на своих жертвах.Важно не спешить принимать предложение, от которого, якобы, “невозможно отказаться”. Злоумышленники могут звонить или писать вам, предлагая уникальные акции, которые необходимо оплатить здесь и сейчас. Помните, что они всегда торопят.Не попасть в эту ловушку помогут простые рекомендации. В пресс-службе Газпромбанка рассказали, как понять, что турагент - мошенник. Подробнее - в карточках.Фото: пресс-служба Газпромбанка