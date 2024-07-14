Почему владимирцам ни в коем случае нельзя носить контактные линзы при купании? Июль - разгар...

Почему владимирцам ни в коем случае нельзя носить контактные линзы при купании?Июль - разгар лета, а значит, уже вовсю открыт купальный сезон. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области рассказали, почему нельзя носить контактные линзы при купании в бассейне, водоемах, на море, а также в душе и в ванне.Вода может быть заражена бактериями, которые, попадая на линзы, начинают размножаться. Вспомните, какие у вас глаза после бассейна — воспаленные и покрасневшие. Если при этом вы еще и в линзах, то глаза подвергаются “двойному риску”. Болевые ощущения от воздействия хлорки усилятся. Во-вторых, возрастает риск повреждения роговицы и развития множества заболеваний. Как итог – воспаление, покраснение, боль, повышенная светочувствительность и слезотечение. Кроме того, линзы легко потерять.Купаться в линзах нельзя в любой воде, независимо от ее химического состава, так как жидкость, кроме специальных растворов для промывания оптики, опасна. В морской воде содержится соль, в пресных водоемах большое количество бактерий, в бассейне – хлористые вещества, которыми выполняют очистку.Исключение – однодневные линзы, но при условии, что сразу после выхода из воды вы их замените на новые.Эксперты рекомендуют использовать непромокаемые очки для плавания. Если вы часто плаваете в бассейне или водоеме, то используйте искусственные слезы или увлажняющие капли до и после плавания. Так вы предупредите возникновение хронической сухости глаза.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений