Мужчина почти полгода работал без трудового договора.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, мужчина работал охранником на строительной площадке. Зарплату ему выдавали в конверте, а также не был заключён договор.После вмешательства прокуратуры, директор частной охранной организации получил представление, также против него возбуждено дело об административной ответственности. На данный момент нарушения устранены.