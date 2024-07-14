Советы от ландшафтного дизайнера: как владимирцы могут облагородить свои участки? Ландшафтный...

Советы от ландшафтного дизайнера: как владимирцы могут облагородить свои участки?Ландшафтный дизайн — это современный популярный способ “преобразовать” свой участок. Он сочетает в себе науку и искусство. С помощью такого подхода можно украсить территорию, использовав декоративные растения, цветники, садовое освещение, скульптуры, дорожки и другие элементы.Иными словами, это творческое направление на стыке архитектуры, садоводства, почвоведения и строительства.Однако владельцы маленьких участков считают, что набирающий популярность ландшафтный дизайн - не для них. Но это не так! Тем, кто взялся самостоятельно облагораживать свои “6 соток”, клумбу, палисадник возле многоквартирного дома, советы в интервью Радио России “Владимир” дает ландшафтный дизайнер Александра Сорокина.Полное интервью можно послушать по ссылке.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений