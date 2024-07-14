В водоемы Владимирской области были выпущены 1650 особей молодняка кряквы Сотрудники...

В водоемы Владимирской области были выпущены 1650 особей молодняка кряквыСотрудники Госохотинспекции, вместе с общественными охотничьими инспекторами, выпустили 1650 особей молодняка кряквы в водоемы Александровского, Киржачского, Петушинского и Собинского районов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Утята были приобретены на дичеферме в Тамбовской области.В выпусках молодняка кряквы принимали участие целые семьи. Например, в Собинском районе в Ставровском охотничьем участке помощь оказала дружная семья охотоведа Юрия Николаевича Афанасьева.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области