В “Яндекс-карты” добавили 3D-модели архитектурных памятников Владимирской области Главные...

В “Яндекс-карты” добавили 3D-модели архитектурных памятников Владимирской областиГлавные достопримечательности Золотого кольца России стали трёхмерными в Яндекс Картах. Среди них символы Владимирской области: Золотые ворота, Успенский собор, храм Покрова на Нерли, Воскресенская церковь, Суздальский кремль и другие. Эти и ещё 40 зданий и памятников теперь можно рассмотреть на карте в 3D. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.Объекты детально проработаны. Кроме того, в тёмной теме у объектов включается подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи.Чтобы увидеть трёхмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить её.В веб-версии Карт для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Объект можно вращать, изучая его со всех сторон.В Яндексе уточняют: в будущем трёхмерными также станут тоннели, остановки и другие объекты городской инфраструктуры.Фото: Яндекс-картыЧитайте также:Во Владимире продолжаются работы по восстановлению ограды Успенского собораКакие открытия ждали археологов в подвале старого дома на территории Суздальского кремля?Как выглядят эксклюзивные монеты с изображением достопримечательностей Владимирской области?40 зданий Владимирской области попали в каталог «Готика в России»Во владимирских Золотых воротах обнаружен знак Рюриковичей