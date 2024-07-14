В Юрьев-Польском районе контейнерные площадки “утопают” в мусоре, который вовремя не вывозят На...

В Юрьев-Польском районе контейнерные площадки “утопают” в мусоре, который вовремя не вывозятНа территории Юрьев-Польского и села Красное контейнерные площадки содержатся ненадлежащим образом. Образовались навалы мусора, что ведет к неприятному запаху и возможному появлению крыс.В дело вмешалась прокуратура. По результатам проверки главе администрации Красносельского сельского поселения и директору МКУ «Служба по благоустройству города» внесены преставления.“В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления)”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области