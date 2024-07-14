Владимирцам на заметку: чем можно заменить пшеничную муку? Пшеничная мука высшего сорта наиболее...

Владимирцам на заметку: чем можно заменить пшеничную муку?Пшеничная мука высшего сорта наиболее популярна в мире. Она служит основой для многих видов выпечки. Но, несмотря на это, она считается самой “бесполезной”, так как во время просеивания и отбеливания из нее исчезает практически все полезное: витамины, ненасыщенные жирные кислоты, минералы, клетчатка. К тому же она содержит глютен.В проекте Роспотребнадзора “Здоровое питание” представили топ 5 полезных видов муки.1. Ржаная мукаБывает разного помола: грубого (обдирная) и тонкого. Она полезна диабетикам, так как считается медленным углеводом и расщепляется в организме постепенно, не провоцируя высокий уровень глюкозы в крови.2. Льняная мукаСчитается настоящим рекордсменом по количеству белка в составе. В ней много калия, витаминов группы В и диетической клетчатки. Изделия, приготовленные на основе льняной муки, помогают наладить пищеварение и насытить организм жирными кислотами омега-3 и 6.3. Рисовая мукаСчитается источником растительного белка, а также кальция, железа, магния, фосфора, селена. По калорийности практически равна пшеничной муки, но подходит для безглютеновой диеты.4. Полбяная мукаЭта мука полезна для организма, в том числе нервной системы, за счет витаминов и микроэлементов в составе. Также она снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.5. Овсяная мукаЭто отличный источник полезной клетчатки, которая помогает снизить чувство голода. В овсяной муке присутствуют витамины группы А, В, Е. Овсяная мука получается крайне рассыпчатой, поэтому ее всегда сочетают с другими видами. Например, для приготовления печенья к ней добавляется льняная мука – выходит двойная польза.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображенийЧитайте также:Владимирцам рассказали, зачем нужны пробиотики и пребиотикиМожно ли есть "тёмные" яблочки? Советы владимирцам от экспертаВладимирцам рассказали, может ли мороженое помочь при ангине, головной боли и депрессии«Еда будущего»: владимирцам рассказали о свойствах альтернативного белка