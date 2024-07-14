Владимирцам на заметку: с 1 января 2025 года в России начнет работать “Гособлако” С 1 января 2025...

Владимирцам на заметку: с 1 января 2025 года в России начнет работать “Гособлако”С 1 января 2025 года в России будет запущена в эксплуатацию государственная единая облачная платформа, которая кратко будет называться “Гособлако”. Постановление об этом уже подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Разберемся, для чего это нужно?Гособлако станет единым комплексом для размещения и работы информационных систем и ресурсов различных министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.Проще говоря, его пользователи смогут безопасно хранить данные, а для операций будут использоваться российские программные продукты и оборудование, соответствующие требованиям в области импортозамещения. Работа в Гособлаке значительно упростит межведомственное взаимодействие.Напомним, что отработка систем платформы в рамках эксперимента начала проводиться еще с августа 2019 года, а закончится 31 декабря 2024. Создание государственной единой облачной платформы идёт в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление».Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений