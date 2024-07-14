Владимирская область окажется в “субтропиках”: синоптики прогнозируют высокую влажность и...

Владимирская область окажется в “субтропиках”: синоптики прогнозируют высокую влажность и безветренную погодуНад Владимирской областью властвует теплый атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют дожди, высокую влажность и жаркую погоду. Все это создаст ощущение, будто 33 регион оказался в субтропиках...В понедельник, 15 июля 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +29 градусов, а к вечеру незначительно опустится до +24...+22 градусов.Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 0...1 м/с.Показатель влажности - 74...60%.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 747 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений