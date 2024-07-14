Владимирских собачников будут штрафовать за “самовыгул” животного Комитет Госдумы одобрил штрафы...

Владимирских собачников будут штрафовать за “самовыгул” животногоКомитет Госдумы одобрил штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных. Об этом сообщили в издании “РБК Life”.Законопроект был внесен еще в 2021 году. Он предполагает поправки в КоАП, по которым сначала владельцу делают предупреждение, а если нарушение фиксируют повторно, тогда уже грозит штраф.Нарушением будут считаться случаи, когда:- Владелец не убирает за своим питомцем продукты жизнедеятельности;- Нахождение собак на детской площадке, на территории школы или детсада;- Собака гуляет без поводка и намордника;- Собака причинила ущерб чужому имуществу;- Нападение собаки на другое домашнее животное с причинением ему увечий или смерти;- Собака напала на человека.В России действует закон об ответственном обращении с животными, в котором установлены требования к содержанию питомцев. Но наказаний за нарушения нет. Штрафные санкции предусмотрены лишь в отдельных регионах. Нынешний законопроект выведет их на федеральный уровень.Проектом предлагаются штрафы:- Если нарушение совершено впервые: для граждан до 1500 рублей, для ИП - до 5000.- Если нарушение совершено повторно: для граждан до 3000 рублей, для ИП - до 10 тысяч.Рассматривать административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти, которые осуществляют региональный контроль в области обращения с животными, - говорится на сайте Госдумы.К слову, в июле 2023 года вступил в силу законопроект, запрещающий самовыгул домашних животных, в том числе - собак. В случае нарушения выгула собак положен штраф. Его в регионах регулирует местное законодательство.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений