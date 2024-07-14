Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Новая спортплощадка будет располагаться на проспекте Строителей, возле лицея №17. На стадионе создадут площадки для игры в волейбол,

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Новая спортплощадка будет располагаться на проспекте Строителей, возле лицея №17. На стадионе создадут площадки для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. Также жители смогут сыграть там в мини-футбол. Для любителей спортивных упражнений будут построены зоны воркаута и уличных тренажеров. Заказчик спортивного открытого комплекса – муниципальный детско-юношеский центр