Во Владимирской области ожидаются грозы и температура до +32 градусов.

Согласно информации от Главного управления МЧС России по Владимирской области, 14 июля на территории региона ожидается повышенная пожарная опасность из-за жаркой погоды, что увеличивает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 июля прогнозируется облачная погода с прояснениями, возможны грозы и кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду.Ночью на 15 июля ожидаются новые кратковременные дожди, ливни и грозы, при этом температура воздуха опустится до +14...+19 градусов, ветер повернет на север. Днем же температура поднимется до +27...+32 градусов.