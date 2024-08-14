Во Владимирской области растёт количество ДТП с участием лосей.

Во Владимирской области растёт количество ДТП с участием лосей. Об этом рассказала регионального правительства.Только за первое полугодие на наших дорогах зарегистрировано 70 аварий с дикими животными. Два человека погибли.Как отметил начальник областной инспекции государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира Валерий Куфтин, с сентября начинается период гона лосей. Животные будут активно перемещаться и станут чаще выходить на дороги. Водителей призывают проявлять предельную внимательность.