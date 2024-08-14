Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Гусь-Хрустальном продолжается благоустройство территорий в рамках программы "30 на 70".Недавно состоялась встреча с руководителями нескольких крупных предприятий города, на которой обсуждались планы по реализации данной программы. Михаил Максюков из "Мегастека", Александр Климашин из Стекольного завода им. Дзержинского, Вадим Дружков из компании «РБ-Групп», а также индивидуальный предприниматель Алексей Приймак предложили софинансировать работы по ремонту подъездных путей к своим производственным площадкам, где трудятся сотни местных жителей.Общая стоимость работ по ремонту асфальтового покрытия составляет чуть более 9,3 миллиона рублей. Согласно условиям программы, 30% от общей суммы работ будут покрыты инициаторами проектов, а оставшиеся 70% выделены из областного бюджета. На территории предприятий ремонтные работы уже начались.С каждым годом увеличивается количество инициатив от жителей города и представителей бизнес-сообщества, что свидетельствует о растущей заинтересованности гусевчан в улучшении инфраструктуры и создании комфортных условий для горожан и гостей Гусь-Хрустального.