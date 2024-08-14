Сегодня 33-ему региону исполняется 80 лет. 14 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Владимирская область. Изначально в нее входили 23 района Горьковской,

Сегодня 33-ему региону исполняется 80 лет. 14 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Владимирская область. Изначально в нее входили 23 района Горьковской, Ивановской и Московской областей. В дальнейшем остались 16 и по сей день существующих районов. Свои поздравления нашему краю уже выразил губернатор в своем телеграм-канале. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Владимирская