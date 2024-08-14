Вопреки реформам владимирский регион не затерялся на соседних картах.

Отмечает юбилейОфициальной датой образования области в современных границах считается 14 августа 1944 года.В этот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании области в границах Владимирской губернии, существовавшей до 14 января 1929 года.С тех пор область существует на территории, существенно меньшей, чем та, которую Владимирская губерния занимала до революции.Что было до... ?Первые упоминания о Владимирской земле в летописях значатся за 862 годом.Однако Великое Владимирское княжество на территории современной области образовалось позже, при Андрее Боголюбском, который перенёс столицу во Владимир. На территории княжества возводят белокаменные храмы, которые ныне признали памятниками архитектуры из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В состав Владимирского княжества тогда входили территории современной Вологодской, Московской, Тверской и Ярославской областей.В 1362 г. московский князь Дмитрий Донской присоединил Владимир к Московскому княжеству, и с этого времени начинается история Владимирщины как российской провинции. Регион преимущественно жил за счёт сельского хозяйства, однако с 18 века начала развиваться и промышленность. Стимулом к этому стало образование Владимирской губернии, которое произошло в 1796 г. по указу императрицы Екатерины II.Территория губернии на тот момент была намного больше, чем сейчас, в нее входили полностью территория современной Владимирской области (за исключением южной части Гусь-Хрустального района), а также южная половина Ивановской области (включая город Ивпново), большая часть Переславского района Ярославской области, часть Талдомского, Сергиево-Пасадского, Орехово-Зуевского и Шаткрского районов Московскойобласти, часть Володарского, Павловского, Вачского, Навашинского, Кулебакского и Выксунского районов Нижегородской области, а также часть Касимовского района Рязанского области и кусок Калязинского района Тверской области. Владимирская губерния была разделена на 13 уездов, и в таком виде просуществовала вплоть до революции в 1917 году.Первым генерал-губернатором Владимирской губернии был граф Роман Воронцов, один из первых русских масонов. В 18-19 веках во Владимирской губернии стала активно развиваться промышленность, к началу 20 века наш регион по уровню развития промышленного производства занимал место в первой десятке регионов Российской Империи. Во Владимирской губернии было почти 500 промышленных предприятий, где трудилось более 160 тысяч рабочих. Основными отраслями промышленности были текстильная с центром в Александрове (а в Покрове производили даже шёлк), стекольная - знаменитые мальцовские заводы Гусь-Хрустального, ткацкое - с центром в Иванове, и металлургия - сосредоточена в Муроме.После революции от Владимирской губернии были отрезаны значительные территории, присоединённые к соседним регионам, а в 1929 году она и вовсе была упразднена и вошла в состав Ивановской промышленной области с центром в Иваново-Вознесенске.Позже эту область стали разукрупнять, из неё выделились Ярославская и Костромская области, а потом и Владимирская область. Она была гораздо меньше прежней Владимирской губернии. Значительная часть прежней губернской территории оказалась в составе Ивановской, Московской, Нижегородской и Рязанской областей.Она вернулась...Владимирскую область создали в ходе большой территориально-административной реформы, продолжавшейся, несмотря на войну, с 1930-х по 1950-е годы.14 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Владимирская область площадью 26,8 тыс. кв. км. В состав области тогда включили 23 района, входивших в Ивановскую, Нижегородскую и Московскую области.УКАЗот 14 августа 1944 годаОб образовании Владимирской области в составе РСФСР1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании Владимирской области с центром в городе Владимире.В состав Владимирской области включить: города - Владимир, Александров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Ковров, Кольчугино и районы - Александровский, Владимирский, Вязниковский, Гороховецкий, за исключением 4 сельсоветов (Золинского, Ильиногорского, Мячковского и Старковского), Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Курловский, Меленковский, Небыловский, Никологорский, Селивановский, Собинский, Струнинский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский, выделив их из состава Ивановской области; город Муром и районы - Ляховский, Муромский, за исключением 7 сельсоветов (Волосовского, Ефановского, Малышевского, Монаковского, Окуловского, Поздняковского, Спасо-Седчинского) и Фоминский, выделив их из состава Горьковской области; Петушинский район, гор. Покров и 6 сельсоветов (Глубоковский, Ивановский, Киржачский, Марковский, Перновский и Слободский) Орехово-Зуевского района, выделив их из состава Московской области.2. Включить Золинский, Ильиногорский, Мячковский и Старковский сельсоветы Гороховецкого района Ивановской области в состав Горьковской области.Председатель ПрезидиумаВерховного Совета СССРМ. КАЛИНИНСекретарь ПрезидиумаВерховного Совета СССРА. ГОРКИНПозднее упразднили следующие районы:- Владимирский (его земли отошли к Собинскому, Суздальскому, Камешковскому и Судогодскому районам);- Курловский (стал частью Гусь-Хрустального района);- Небыловский (вошёл в состав Юрьев-Польского района);- Никологорский (стал частью Вязниковского);- Струнинский (влился в Александровский);- Ляховский (земли включили в черту Меленковского района);- Фоминский (сегодня это Гороховецкий район).Перечень и состав районов потом не раз меняли, начиная уже с 1945 года. Территория области по площади заметно уступала бывшей Владимирской губернии (по состоянию на 1926-й - более 33 тыс. кв. км).Тем не менее, город Владимир вновь обрёл статус административного центра региона. Первый секретарь Владимирского обкома партии Георгий Пальцев, назначенный на эту должность, в своем докладе среди главных причин образования области указал на восстановление исторической традиции.Население области, по данным на 1946 год, составляло 1 млн 290 тыс. человек.В 1944 году во Владимирскую область вошли 8 городов и 23 района.Сейчас в состав области входят 4 городских округа, одно закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) г. Радужный и 16 муниципальных районов.Цифры «не для всех»В областном Государственном Архиве удалось узнать, что...по статистике, семьи в нашей области были крепкими: в 1944 г. на шесть тыс. браков пришлось всего 616 разводов! В 1946 г. в области насчитывали 1435 школ, 23 техникума, два вуза, 112 больниц, 10 музеев, четыре театра, 267 библиотек, 83 тысячи радиоточек, 102 передвижные киноустановки и 385 изб-читален.В 1947 г. Струнинский комбинат уже выпустил новые – актуальные до сих пор – рисунки тканей, в диапазоне - от мебельных обивочных до рубашечных тканей и девичьего «весёленького ситчика».В том же году отмечали 30-летие революции, и на рынке (за нынешним Театром кукол) воздвигли настоящий агитгородок – арки, трибуны, постаменты – в стиле ещё не утратившие черты революционного авангарда времён Малевича и Кандинского. Организовали «Сад 16 республик» (в СССР тогда была ещё Карело-Финская ССР) – на базе Патриаршего сада, который, к слову, во всех бумагах до того так и числился Патриаршим. Юннатам ставили задачу: «Отобразить работы Великого преобразователя природы Мичурина... » В госархиве вообще можно отыскать самые неожиданные документы, например, нарисованный (!) детьми отзыв о шефском спектакле Театра кукол в детсаду «Самолёт «Родина» в 1948-м.В 1950 г. по плану требовалось выпустить 15 тыс. владимирских тракторов, 40 тыс. ковровских мотоциклов, 200 муромских паровозов, 300 тыс. александровских радиоприёмников и полмиллиона метров х/б ткани. В 1957 г. ещё больше товаров выставили на построенной за четыре месяца по образу и подобию московской ВДНХ «Выставке достижений областного хозяйства». В главном здании - сельхозтема. Вокруг него расставили сеялки и комбайны. В деревянном павильоне - лесоводы. Были деревянные конюшни, а в них владимирские тяжеловозы (призёр – тройка: Могучий, Гранит и Весёлый) и элитный мясо-молочный скот. Были и свиньи-рекордистки (звезда - хряк Амур муромской породы), и птичник. Позже бюро владимирского обкома КПСС постановило организовать здесь городской парк.В 1952 г. пошёл первый троллейбус – от химзавода, через два года – второй, от ВТЗ. В 1956 г. решили строить циклопический Дом Советов – с башнями и шпилями, на него даже выделили 300 т цемента. Проект существовал ещё с 1945 г. - дворец органов власти должен был занять всю длину участка от Золотых ворот до стадиона «Торпедо» (и никаких нынешних драмтеатра, универмага и Красной церкви - тоже), но проект заморозили. Попросту не хватило денег. Зато построили типовые «сталинские» ДК ВТЗ и ВХЗ, капитальный мост через Клязьму, по всей области тоже строили - райкомы и райисполкомы, сельские клубы и Дворцы культуры. Один из самых роскошных ДК – с бархатными ложами, каких нет и во Владимире – возвели в Муроме.Немногие помнят, что областная филармония с 1944 г. некоторое время размещалась в Пятницкой церкви (там, где было когда-то знаменитое кафе «Блинчики», а сейчас вновь возвели Храм). И когда построили новое здание на Садовой площади, церковь сломали. 15 октября 1958 г. приняли решение областного Совета Народных депутатов «Об образовании Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, который возглавила молодой специалист Алиса Аксёнова. 30 сентября 1964 г. приняли в эксплуатацию здание Областной научной библиотеки. В 1970-х – драмтеатр, вокзал и спальный район «Доброе».Ордена, знамёна, именаВ феврале 1967 г. Владимирскую область «за успехи, достигнутые трудящимися в развитии народного хозяйства и культуры» наградили орденом Ленина, высшим орденом СССР. В 1971 г. Владимир получил орден Трудового Красного знамени - «за успехи, достигнутые в выполнении пятилетнего плана».Обе высших награды пришлись на то время, когда регион возглавлял первый секретарь обкома КПСС Михаил Пономарёв. Этот представитель брежневской эпохи и сам находился у власти даже чуть больше, чем сам Леонид Ильич – с 1961 года по 1983. Он был де-факто первым лицом, хотя, по сути, аналогами нынешнего главы исполнительной власти, губернатора, были председатели облисполкомов, среди которых выделялся такой видный хозяйственник как Тихон Сушков. Последним первым секретарем обкома (с приставкой и.о.) стал ненадолго Николай Виноградов, ставший впоследствии губернатором региона. А впервые губернатором, как в Российской империи, стали называть 30-летнего младореформатора Юрия Власова, не избранного голосованием, а назначенного Борисом Ельциным.В 1978 г. ордена Трудового Красного знамени удостоен город оружейников Ковров.В роковом для СССР 1991 г. существование Владимирской области документируется вновь, притом, что область осталась той же – это исчезла страна. И, например, мало кто помнит, что вместо Областного Совета народных депутатов дней 10 существовала Областная дума, ставшая в итоге Законодательным собранием. И что основу Устава области выработали в том же 1994 году.