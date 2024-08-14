Жуткий наезд на человека произошел вчера, 13 августа, в 22:40. Неизвестного мужчину, который пытался перейти Пекинку в неположенном месте, сбила сначала одна машина, а затем другая. Как сообщили

Жуткий наезд на человека произошел вчера, 13 августа, в 22:40. Неизвестного мужчину, который пытался перейти Пекинку в неположенном месте, сбила сначала одна машина, а затем другая. Как сообщили в госавтоинспекции, ДТП случилось возле дома №161А на улице Лакина, это недалеко от заправки «Газпромнефть». 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 двигался в сторону Нижнего Новгорода. Внезапно у него