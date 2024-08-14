Суд признал 61-летнего жителя Владимира виновным в незаконной охоте с применением механического транспортного средства и нелегальном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд признал 61-летнего жителя Владимира виновным в незаконной охоте с применением механического транспортного средства и нелегальном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В январе осуждённый на снегоходе без государственного регистрационного знака, не имея разрешения на охоту, выследил лося и застрелил его из карабина. Также в доме мужчины незаконно хранились однозарядное ружьё и патроны.Суд приговорил владимирца к ограничению свободы на 1 год и оштрафовал на 50 тыс. рублей.«Кроме того, приговором суда конфискованы в доход государства снегоход «Буран», прицеп к снегоходу, а также используемый во время незаконной охоты карабин «Вепрь», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.