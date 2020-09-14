Оперативное управление участком дороги осуществляет подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Автодорога Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань во Владимирской области (ранее 17Р-2) стала частью новой федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо».Оперативное управление участком дороги от деревни Захарово до границы с Рязанской области осуществляет подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. Сообщили в Управлении.Протяженность участка составляет 107 километров. Он проходит по территориям Гусь-Хрустального и Судогодского районов. Здесь расположено 7 мостов и 2 путепровода через железнодорожные пути, а также 99 водопропускных труб.Специалисты Управления уже провели предварительную оценку состояния инфраструктуры дороги и разрабатывают программу ремонта на 2021-2024 гг. В рамках подготовки к предстоящему зимнему периоду на наиболее поврежденных отрезках проведут оперативные работы по устранению дефектов покрытия и восстановлению элементов организации дорожного движения.Отметим, что передача состоялась в рамках исполнения Плана перспективного развития автомобильных дорог общего пользования федерального значения до 2031 года.Р-132 «Золотое кольцо» стала третьей автодорогой федерального значения во Владимирской области. В её состав также вошел участок подъездной дороги к Иваново с 21 по 122 км. Таким образом, общая протяженность сети федеральных дорог в регионе вместе с М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» составляет 476 километров.