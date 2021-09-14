14.09.2021

2021-09-14 11:55:04

Оператор Вестей представил свою выставку в День города Владимира

На праздновании Дня города открылась первая выставка нашего увлеченного львами оператора Андрея Синягина. Андрей мечтает, чтобы во Владимире появился музей символа города.



История Владимира еще с 13 века прочно связана со львами, их изображали на гербах Владимирских князей. Львы есть и на рельефах одной из главных достопримечательностей города - Дмитриевском соборе. Андрей Синягин посчитал их всех, но цифру держит в секрете. Идея коллекционировать львов Андрею пришла при посещении музея козла в Туле.



Андрей Синягин, коллекционер:



- Я так загорелся, что подумал, а почему во Владимире с нашей большой историей Льва, тем более, что этот символ не присущ был тому периоду времени, когда он появился в геральдике нашего города. Почему у нас нет такого места замечательного?



Экспонатов в коллекции оператора "Вестей" уже хватило на целую выставку ко Дню города. Львы привезены из разных уголков мира, самому коллекционеру больше всего нравятся львы азиатской культуры. Этот, например, из Японии. Но все же первым экспонатом стал местный владимирский лев, изображенный на подсвечнике.



Андрей Синягин, коллекционер:



- Именно с него началась вся коллекция. Мне друзья подарили, мы сидели, вынашивали эту идею у них дома. И они подходят и дают мне льва: вот тебе первый экспонат. С которого будет начинаться твоя коллекция.



На выставке представлена информация и интересные факты о королях зверей. Выставка львов - это ещё и начало нового проекта Татьяны Пикуновой. Он дает возможность частным коллекционерам, даже с небольшими коллекциями, показать их зрителю. Львы уже вызвали большой интерес горожан.



Татьяна Пикунова, коллекционер, организатор выставки:



- Ой, а во сколько открытие, ой, а мы знаем, у нас на такой-то улице стоит такой-то лев. Конечно, все вспоминают про львов на Дмитриевском соборе. То есть это тема, которая, правда, очень интересна.



Оценить галерею львов Андрея Синягина можно по адресу: улица Ильича, дом 8. Сам Андрей надеется, что во Владимире - столице львов, всё-таки появится свой памятник царю зверей.



Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".