Из незаконного оборота изъято более полукилограмма метадона, мефедрона, экстези и других запрещенных веществ.

В результате успешно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и регионального УФСБ задержана жительница Гусь-Хрустального района 2001 г.р.В хозяйственной постройке по месту проживания задержанной правоохранителями обнаружены и изъяты наркотические средства метадон, мефедрон, экстези, «соль», химический гашиш. Здесь же были обнаружены электронные весы и предметы упаковки.В общей сложности из незаконного оборота изъято более полукилограмма запрещенных веществ.На основании переданных материалов СУ СК РФ по Владимирской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.