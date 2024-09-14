Житель Меленок обвиняется в попытке убить знакомого.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области, в сентябре 2024 года произошло ДТП. За рулём находился товарищ хозяина автомобиля, а сам владелец сидел на пассажирском.В результате аварии вспыхнул конфликт. Хозяин машины взял из багажника биту и ударил друга по голове, причинив тяжкий ущерб здоровью.На данный момент потерпевший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Обвиняемый заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело.