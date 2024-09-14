Как часто люди забывают свои вещи в салоне общественного транспорта? Оказывается, довольно часто. Но куда же обращаться владимирцам в таком случае? Ольга Анисимова работает в графике 52,

Как часто люди забывают свои вещи в салоне общественного транспорта? Оказывается, довольно часто. Но куда же обращаться владимирцам в таком случае? Ольга Анисимова работает в графике 5\2, своего маленького сына на время каникул оставляет с бабушкой. В один из таких дней свекровь позвонила ей в панике – выйдя с ребенком из автобуса, поняли, что детский