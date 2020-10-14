Члены банды “Восьмерочных” из Гусь-Хрустального снова предстанут перед судом. Лидер группировки Андрей Муртазин, его ранее несудимый брат и еще один 47-летний член группировки
<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2020-banda-vosmerochnyx-snova-pojdet-pod-sud-teper-za-sxron-oruzhiya.html" target="_blank">Банда “Восьмерочных” снова пойдет под суд, теперь – за схрон оружия</a> - Члены банды “Восьмерочных” из Гусь-Хрустального снова предстанут перед судом. Лидер группировки Андрей Муртазин, его ранее несудимый брат и еще один 47-летний член группировки
[url=https://33live.ru/novosti/14-10-2020-banda-vosmerochnyx-snova-pojdet-pod-sud-teper-za-sxron-oruzhiya.html]Банда “Восьмерочных” снова пойдет под суд, теперь – за схрон оружия[/url] - Члены банды “Восьмерочных” из Гусь-Хрустального снова предстанут перед судом. Лидер группировки Андрей Муртазин, его ранее несудимый брат и еще один 47-летний член группировки