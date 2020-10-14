Члены банды “Восьмерочных” из Гусь-Хрустального снова предстанут перед судом. Лидер группировки Андрей Муртазин, его ранее несудимый брат и еще один 47-летний член группировки

Члены банды “Восьмерочных” из Гусь-Хрустального снова предстанут перед судом. Лидер группировки Андрей Муртазин, его ранее несудимый брат и еще один 47-летний член группировки обвиняются в организации схрона оружия на территории Гусь-Хрустального. В конце 2019 года следователи СК вместе с полицейскими и сотрудниками ФСБ обнаружили в 2-х гаражах на территории города схрон с оружием и боеприпасами.