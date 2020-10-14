Закладывают фундамент для инновационных проектов. Белый дом подписал соглашение с Московским физико-техническим институтом. ВУЗ является одним из ведущих в стране и обладает большой

Закладывают фундамент для инновационных проектов. Белый дом подписал соглашение с Московским физико-техническим институтом. ВУЗ является одним из ведущих в стране и обладает большой научно-исследовательской базой в том числе в области химии, энергетики и биомедицины. В рамках встречи стороны определили ключевые направления взаимодействия. Владимир Сипягин, губернатор области: Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы в перспективе