«Ростелеком. Лицей» представляет новый эксклюзивный курс русского языка, который ведет главный редактор творческого альманаха Artifex, филолог и литературовед Николай Жаринов. Курс рассчитан

«Ростелеком. Лицей» представляет новый эксклюзивный курс русского языка, который ведет главный редактор творческого альманаха Artifex, филолог и литературовед Николай Жаринов. Курс рассчитан на учащихся 10 и 11 классов, но будет полезен и родителям, которые хотят повысить уровень своей грамотности. В некоторых регионах из-за пандемии коронавируса снова вводят режим вынужденной изоляции, школы переходят на дистанционное обучение.