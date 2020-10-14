Владимирское «Торпедо» обыграло дома лидера первенства ПФЛ подмосковный «Олимп-Долгопрудный».

Владимирское «Торпедо» обыграло дома лидера первенства ПФЛ подмосковный «Олимп-Долгопрудный». Счет уже на девятой минуте открыл Дмитрий Хохлов.В середине второго тайма гости сумели забить ответный мяч. Но вышедший на замену шестнадцатилетний Кирилл Моисеев первым же касанием вновь вывел черно-белых вперед, а уже в добавленное время Макар Бакаров точным ударом завершил контратаку торпедовцев.Никита Тарбеев