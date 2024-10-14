Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Артему Кулакову организовать проверку происшествий.

В Собинском районе Владимирской области произошла серия поджогов коммерческих объектов. Об этом сообщает официальный канал Следственного комитета России, ссылаясь на федеральные телеканалы.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Артему Кулакову организовать проверку происшествий и представить доклад. Пострадавшие предприниматели сообщают о неустановленных виновных, а следствие затягивается.Напомним, ранее мы писали, что