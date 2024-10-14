Чемпионат России по боксу среди мужчин прошел в Иркутске. Владимирский спортсмен Рамазан Дадаев завоевал «серебро». Он уступил противнику, которого до этого побеждал два раза. Всего за

Чемпионат России по боксу среди мужчин прошел в Иркутске. Владимирский спортсмен Рамазан Дадаев завоевал «серебро». Он уступил противнику, которого до этого побеждал два раза. Всего за медали боролись 400 боксеров в 13 весовых категориях. Наш земляк уверено дошел до финала. Итоговый поединок прошел с московским спортсменом Егором Плоцыным. Интересно, что ранее боксеры встречались на других