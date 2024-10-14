Следующий матч команда проведет 20 октября против «Твери».

Владимирское «Торпедо» завершило матч с петербургским «Динамо» вничью 1:1 на домашнем стадионе в рамках 27-го тура Второй лиги «Б». На 30-й минуте голом отличился Владислав Аляпин, который праздновал свой 20-й день рождения.Однако в компенсированное время вратарь «Торпедо» неудачно выбил мяч, что привело к автоголу и итоговому результату. Эта ничья стала шестой подряд для «Торпедо», которое занимает девятое место в таблице с 36 очками. Следующий матч команда проведет 20 октября против «Твери».Напомним, ранее мы писали, что