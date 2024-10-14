Свыше половины россиян (55%) готовы разрешить ИИ-алгоритмам анализировать их привычки и состояние здоровья.

Каждый седьмой россиянин (14%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услуги. Это показал опрос ВТБ, проведенный к форумуинновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.Свыше половины россиян (55%) готовы разрешить ИИ-алгоритмам анализировать их привычки и состояние здоровья и участвовать в покупках для обеспечения здорового образа жизни. Почти 40% респондентов планируют прислушиваться к ИИ-рекомендациям, но не готовы к тому, чтобы алгоритмы блокировали какие- либо покупки. А около трети опрошенных (36%) заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов.Треть россиян (36%) сообщили, что хотели бы пользоваться «умным холодильником», который мог бы самостоятельно покупать заканчивающиеся продукты. Ho 49% респондентов хотели бы, чтобы их холодильник всегда оставался «аналоговым», лишенным возможности каких-либо покупок и контроля рациона владельца.«Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др.», - сообщил Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления ВТБ.Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.