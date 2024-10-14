Столкнулись две легковушки.

В ДТП на Октябрьском проспекте во Владимире пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Авария произошла вечером в воскресенье, 13 октября, в 18.45. Возле здания областной прокуратуры столкнулись две легковушки. 70-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, проехал на красный сигнал светофора. Он врезался в машину Voyah Free.Травмы получил водитель отечественной легковушки и ее 66-летняя пассажирка. Им потребовалась амбулаторная помощь.Полиция проводит проверку по факту аварии.