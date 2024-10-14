25-летний владимирец в свой день рождения напился, сел за руль без прав, несколько раз влетал в ограждения, попал в ДТП и насмерть сбил пешехода в Лакинске. Недавно мужчине вынесли приговор,

25-летний владимирец в свой день рождения напился, сел за руль без прав, несколько раз влетал в ограждения, попал в ДТП и насмерть сбил пешехода в Лакинске. Недавно мужчине вынесли приговор, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Все произошло в ночь с 11 на 12 мая. Отметив день рождения, владимирец захотел прокатиться на «Фольксвагене Поло», принадлежащем его другу.