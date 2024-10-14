Регион на протяжении нескольких лет постепенно теряет позиции.

По итогам 2023 года Владимирская область оказалась на 50 месте в рейтинге материального благополучия населения. Соседями региона по топу стали Томская область (49 место) и Республика Башкортостан (51 место). В Центральном федеральном округе ниже Владимирской области расположились Ивановская (53 место), Брянская (58 место) и Тамбовская (59 место) области.Следует отметить, что Владимирская область на протяжении нескольких лет постепенно теряет позиции: в 2021 году она занимала 39 место, в 2022 году - 45 место. Лидерами рейтинга в этом году стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, в то время как на последних строчках оказались Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.Рейтинг составлен на основе анализа ряда показателей, включая медианные доходы населения, объем вкладов, уровень бедности и возможности покупки жилья в ипотеку.