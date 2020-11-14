14 ноября по путепроводу на 300-м километре федеральной трассы М7 «Волга» будет напрямую пущен общественный транспорт.

14 ноября по путепроводу на 300-м километре федеральной трассы М7 «Волга» будет напрямую пущен общественный транспорт.Об этом администрация Вязниковского района договорилась с подрядчиком, выполняющим строительство развязки, сообщает паблик .Благодаря такому решению пассажирам автобусов, которые курсируют по №1 и ряду других маршрутов, больше не придётся пересекать эстакаду пешком, пересаживаясь из автобуса в автобус. Как пояснил заместитель главы райадминистрации по городскому хозяйству Николай Прихода, местные перевозчики к изменению схемы движения также готовы.Напомним, , что новая развязка позволит развести в разные уровни потоки транзитного и городского транспорта. В результате реализации проекта пропускная способность участка увеличится, движение по трассе пойдет без остановок и будет безопасным.В целом работы по строительству развязки находятся в финальной стадии. Объект должен быть сдан в январе этого года.