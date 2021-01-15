Максимальное наказание за преступление - ограничения свободы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.
Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.
Установлено, что 56-летняя местная жительница с октября 2016 года по май 2020-го, путем предоставления заведомо недостоверных сведений в отдел соцзащиты о размере дохода своей семьи, незаконно получила субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму более 170 тыс. рублей. Совершать данное преступление помогала ее дочь, которая изготавливала подложные документы.
В итоге обе женщины предстанут перед судом. Вся сумма незаконно полученной субсидии возвращена в бюджет в ходе расследования дела добровольно.
Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.