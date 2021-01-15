Максимальное наказание за преступление - ограничения свободы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.

Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.Установлено, что 56-летняя местная жительница с октября 2016 года по май 2020-го, путем предоставления заведомо недостоверных сведений в отдел соцзащиты о размере дохода своей семьи, незаконно получила субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму более 170 тыс. рублей. Совершать данное преступление помогала ее дочь, которая изготавливала подложные документы.В итоге обе женщины предстанут перед судом. Вся сумма незаконно полученной субсидии возвращена в бюджет в ходе расследования дела добровольно.Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.