Он будет организован для выдачи направлений на работу, оказания госуслуг, требующих личного посещения.

Во Владимирской области с 18 января Центры занятости населения вводят смешанную систему работы с населением. Личный приём жителей будет организован для выдачи направлений на работу, оказания госуслуг, требующих личного посещения.Как уточняет пресс-служба Белого дома, приём заявлений для постановки на учёт продолжится в дистанционном формате.«Посещение биржи труда допускается в установленные дату и время, либо по предварительной записи. Контактная информация и телефоны «горячих линий» размещены на официальном сайте vladzan.ru в разделе «Контакты ЦЗН», - прокомментировали ситуацию в департаменте труда и занятости населения.При этом о требованиях или рекомендациях Роспотребнадзора, которые будет предписано соблюдать во время работы учреждений, не сообщается.