В эти выходные свой праздник отмечают ледовары. Оказывается, есть и такая профессия. Благодаря их...

В эти выходные свой праздник отмечают ледовары. Оказывается, есть и такая профессия. Благодаря их умелой работе мы наблюдаем эффектные выступления фигуристов и хоккеистов. Мы решили уточнить: действительно ли лёд варят? И как добиться идеально гладкой поверхности катка ? Учимся науке ледоварения с Юлией Шуваловой.Пирог, в котором 70 коржей. Так часто говорят про лед, потому что заливают его слоями. При этом используют горячую воду от 60 градусов и выше. Считается, что лед именно варят. Отсюда и название профессии - ледовар. Вода для заливки льда должна быть очищена, иначе каток не получится идеально гладким.Олег Гарин, ледовар: «Это установка водоочистки. Вода поступает с водоканала. Здесь вода, уголь. Здесь соль, чтобы не было накипи».Раньше лёд готовили вручную. Первый ледовый комбайн в 1949 году изобрёл американец Фрэнк Замбони. Кстати, его фамилия и стала торговой маркой. Всего за 10 минут комбайн выравнивает, промывает и заливает лед. Изобретение Замбони сразу начало пользоваться спросом и не только среди спортсменов. До сих пор комбайны замбони набирают популярность, но сейчас уже в соцсетях.Так, на этих кадрах при заливке льда на одной из ледовых арен в Нью-Йорк комбайн воспламенился. Хоккеисты шутили, что на местном Замбони решил прокатиться призрачный гонщик. К счастью, никто не пострадал. Пожар быстро ликвидировали. Ещё одна проблема - иногда техника перестают слушаться водителя. Тогда ледовый комбайн нужно немного подтолкнуть. И делают это судьи или сами хоккеисты. Кстати, это хорошее упражнение для укрепления тела и командного духа. А вот этому Замбони заливать каток - одно удовольствие! И ледовый комбайн готов это делать самостоятельно. Но на матче любительской лиги у него, похоже, было плохое настроение. Не каждый день Замбони бывают дружелюбными. Иногда дело и в водителе. Управлять ледовым комбайном непросто.-Некоторые на тракторах всю жизнь проработают, а приходят сюда, у них не получается. Надо учиться.Знания переходят из уст в уста. На водителя ледового комбайна не учат ни в одном учебном заведении. А зря! Усвоить здесь нужно многое.Олег Гарин, ледовар: «Специфика другая. Тут подача воды происходит. Это нож выпускается, глубина среза льда идет. После хоккеистов режется больше. Заливается. Нарезает много. А это отсечка снега идет. Снег забивается. Снег вязкий, если теплый, то забивает вот отсечка»Неопытные ледовары даже до катка не доезжают. После такого только и остается, что смотреть на свою работу. Правда, приручить ледовый комбайн это еще полбеды, нужно знать все тонкости заливки льда.Олег Гарин, ледовар: «Красится плита, внизу хладагент в трубах. Проливается слой воды и разметка наносится. Потом начинает наращиваться лед. Льем, льем, льем. Толщину сделали 2,5-3 сантиметра. Потом начинаем срезать, выравнивается. А потом уже все!»Смело можно выходить на лед. Результаты хоккейного матча или выступления фигуристов часто зависят от ледовара.Денис Баша, хоккеист, тренер по хоккею: “Качество льда оно, как стёклышко, катишь, шайбочка сама катит, даже напрягаться не надо».При этом для каждого вида спорта ледовар подготавливает свою температуру льда.Олег Гарин, ледовар: «Если фигуристы выходят им заливает побольше воды, чтобы лед размягчился. Не будешь, как холодильником крутить. Дома мы его не крутим. Стараемся водой регулировать. Чтобы помягче лед был, хоккеистам по жестче. Поменьше водички».Качества льда зависит от многих факторов. Даже присутствие зрителей влияет. Так, к третьему периоду хоккейного матча лёд становится совсем иным. И это тоже нужно учитывать.Алексей Метелкин, директор владимирского ледового комплекса: «Ледозаливщики - это те люди, которые в силу своей профессии порой остаются на втором плане и без внимания. Но сейчас я думаю, что накануне этого праздника мы восстановим справедливость».Жаркие часы у ледоваров ночью, когда каток пустеет. Подрезают борта, заделывают снегом все образовавшиеся за день дефекты. Ледовары не только должны знать физику на "отлично". Нужно быть и морозостойкими.- И коронавирус не берет.А вот на службе у открытых катков - трактор, с замбони в мини-формате. Работу усложняют погодные условия. Чтобы нарастить лёд на знаменитом владимирском катке на Пушкинском бульваре может уйти неделя.Марат Мангушев, директор открытого катка: «Самое сложное, чтобы встал первый слой, потому что здесь же у нас тротуарная плитка, да? Водичка уходит. У нас здесь неровная поверхность. Когда первый слой льда замерзает, дальше все гораздо проще. И все зависит от температур».Сделать лёд "пожестче" или "потеплее". Во всех нюансах этого непростого мастерства должны разбираться те, кто варит лёд, одновременно "растапливая" сердца, даря заряд позитива и отличного настроения.Юлия Шувалова, корреспондент: «Во Владимире 20 открытых катков и процесс варки льда здесь иной. Заливают холодной водой. Залог хорошего скольжения все тот же - качественный круглосуточный уход».Юлия Шувалова, Александр Голубев, Семен Карпов "Вести Владимир"