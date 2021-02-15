Владимирцев приглашают написать диктант про князя Александра Невского. Он состоится 18 февраля в 17:30 в областной научной библиотеке. Диктант проводится совместно с кафедрой русского языка

Владимирцев приглашают написать диктант про князя Александра Невского. Он состоится 18 февраля в 17:30 в областной научной библиотеке. Диктант проводится совместно с кафедрой русского языка пединститута. Диктант приурочили к 800-летию со дня рождения Александра Невского и Дню родного языка. Участие в акции анонимное, каждому желающему написать диктант выдадут индивидуальный номер, по которому он сможет узнать