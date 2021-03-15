Минувшие выходные выдались крайне аварийными по всей Владимирской области. Виной всему - сильный гололёд.

Минувшие выходные выдались крайне аварийными по всей Владимирской области. Виной всему - сильный гололёд.ДТП в Гусь-Хрустальном районе унесло жизнь 27-летней девушки. По предварительной информации пресс-службы УМВД, 26-летняя водительГусь-Хрустальный район.Рено Логан, на опасном участке дороги вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Богдан-2011". В результате ДТП погибла пассажирка иномарки, также пострадали 16-летний подросток из отечественной легковушки.Петушинский район.А в Петушинском районе грузовик растерял брёвна. Из-за гололёда он сложился пополам и врезался в дорожное ограждение. Пользователи Интернета сравнили ситуацию с популярным фильмом ужасов. К счастью, обошлось без пострадавших .ВладимирВ областном центре на Верхней Дуброве водитель автомобиля «Хендай» 1993 года рождения, не справился с управлением и снёс железобетонную конструкцию. Из-за этого троллейбусы номер один и пять вынуждены временно поменять маршрут.ВладимирА на Красноармейской водитель "Ауди 80" на полном ходуприпарковался в дерево. По сообщению очевидцев, он вместе с пассажиром сбежал сместа ДТП, другого увезла скорая.