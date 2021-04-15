15 апреля состоялось совместное внеочередное заседание двух комитетов Законодательного Собрания: бюджетного и по вопросам образования. Центральной темой стали изменения в областной бюджет

15 апреля состоялось совместное внеочередное заседание двух комитетов Законодательного Собрания: бюджетного и по вопросам образования. Центральной темой стали изменения в областной бюджет на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Из федерального бюджета в регион поступило порядка 2 миллиардов рублей. Большую часть из которых направили на дороги региона. В рамках реализации национального