Во Владимире появилась общественная организация для объединения людей - и с украинскими корнями, и тех, кому просто близка украинская культура - присоединиться к ней сможет неограниченное количество человек.

Во Владимире появилась общественная организация для объединения людей - и с украинскими корнями, и тех, кому просто близка украинская культура - присоединиться к ней сможет неограниченное количество человек. И программа обещает быть интересной - вплоть до изучения украинского языка. С какими событиями связано открытие организации? С кем планируется сотрудничество? В интервью "Вестям" рассказала Оксана Мельникова, директор украинского общественно-культурного центра "Содружество".