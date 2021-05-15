Во Владимире 15 мая откроется Всероссийская выставка «Скульптура малых форм. Графика»

Во второй раз во Владимире будет работать Всероссийская выставка скульптуры и графики. В экспозиции «Скульптура малых форм. Графика» будет представлено более 400 работ современных художников и скульпторов.Выставка откроется в преддверии Ночи музеев, 15 мая в 14.00. Организаторами выступили Союз художников России и департамент культуры Владимирской области. В планах - сделать такую выставку традиционной, но не ежегодной. Предполагается, что третья выставка пройдет в 2024 году.В этом году участниками стали представители 40 городов, можно будет увидеть 95 скульптурных работ 89 авторов и 396 графических работ 115 авторов. Из городов Владимирской области будут экспонироваться 9 скульпторов и 19 графиков.Выставка расположится на двух этажах Центра пропаганды изобразительного искусства на Большой Московской.Посетить выставку можно до 20 июня.