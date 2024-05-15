Во время ремонта канализационного насоса в поселке Пролетарский случилась трагедия. Двое сотрудников организации отравились окисью углерода и потеряли сознание. К слову, оба были еще и

Во время ремонта канализационного насоса в поселке Пролетарский случилась трагедия. Двое сотрудников организации отравились окисью углерода и потеряли сознание. К слову, оба были еще и пьяны. Один из них, 51-летний слесарь, умер. Как рассказали в прокуратуре, в смерти сотрудника водоканала обвиняют мастера, который был непосредственным руководителем пострадавших. Следствием установлено, что именно он допустил грубые нарушения